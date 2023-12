Juventus, il baratro è definitivo: “Rescissione immediata”

Juventus, i tweet che testimoniano la fine dell’amore tra la tifoseria bianconera e il calciatore: “Aspettiamo la rescissione”.

È giorno di “vigilia” in casa Juventus. E non parliamo solo dell’Immacolata, visto che sta per terminare il countdown del big match con il Napoli, in programma domani sera all’Allianz Stadium.

I bianconeri hanno l’occasione di tornare, seppur per poche ore, in cima alla classifica della Serie A. Sensazione che la squadra di Massimiliano Allegri ha assaporato più volte nelle ultime settimane, anche se poi si è sempre verificato il controsorpasso dell’Inter, attuale capolista del campionato e a +2 sulla Signora. Battere i partenopei significherebbe affossare ulteriormente quella che è, a tutti gli effetti, una diretta concorrente sia per il titolo – parola che Allegri evita di pronunciare – che per il quarto posto, l’obiettivo principale della Juventus. Non sarà semplice, però, riuscire ad avere la meglio sulla squadra di Mazzarri, che avrà voglia di rivalsa dopo la doppia sconfitta con Real e Inter. L’allenatore bianconero, intanto, spera di poter recuperare più elementi possibili in vista della sfida di domani, tenendo conto del fatto che a centrocampo è sempre emergenza.

Juventus, i tifosi non si schierano con Pogba

Un centrocampo che avrebbe potuto contare anche su Paul Pogba se il francese non avesse dovuto fare i conti con la sospensione per doping che lo tiene fermo da mesi.

L’ex Manchester United, tornato alla Juve nell’estate 2022 dopo sei anni, è risultato positivo al testosterone durante i controlli effettuati lo scorso agosto durante la prima giornata di campionato con l’Udinese. Ed oggi, dopo mesi di attesa, è arrivata la “mazzata”. La Procura antidoping ha chiesto 4 anni di squalifica per il nazionale transalpino, che non scende in campo dalla partita con l’Empoli dello scorso settembre. Con i suoi legali punterà ad una riduzione, facendo leva sulla buona fede, ma è improbabile che continui, in futuro, a vestire la maglia bianconera. La maggior parte dei tifosi, infatti, di lui non ne vuole più sapere. Ecco alcuni tweet comparsi sul social X che testimoniano la “fine” di un amore.

Quanto ho amato il calciatore Paul Labile Pogba non si può spiegare, quando è tornato la mia felicità era alle stelle, nonostante sapessi che non fosse più quel giocatore di cui mi ero innamorata.

Oggi invece mi ritrovo a gioire al pensiero di una rescissione contrattuale. — Carrie (@laganci_) December 7, 2023

Non me ne frega niente di #Pogba

da quando è uscita la notizia della positività, sto aspettando la rescissione del contratto. #FinoAllaFineForzaJuventus 🤍🖤 — ChristianJames 🤍🖤📸🌎✈️ (@ChrisJames27_) December 7, 2023