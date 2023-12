Futuro da dirigente, ritorno alla Juventus anticipato: annuncio UFFICIALE

Futuro da dirigente, il suo futuro potrebbe tingersi ancora di bianconero: “Non vedo l’ora di tornare allo stadio”.

Nonostante oggi viva a chilometri di distanza da Torino la Juventus resta sempre nei suoi pensieri. La maglia bianconera, del resto, è stata la sua seconda pelle per diciassette lunghi anni. Tante stagioni con i colori della Signora addosso, la rinascita, i titoli ed infine anche la fascia di capitano. Giorgio Chiellini è parte integrante della storia della Juve, malgrado da un anno e mezzo sia un giocatore dei Los Angeles FC, la squadra dell’MLS in cui ha scelto di giocare gli ultimi anni della sua carriera.

Chiellini negli Stati Uniti ha continuato a fare ciò che faceva in Italia: vincere. La franchigia della “città degli angeli” lo scorso anno ha vinto il massimo campionato nordamericano. E tra pochi giorni potrebbe addirittura bissare quel fantastico successo, andando ad arricchire la bacheca dell’ex capitano bianconero. Sabato, infatti, i suoi Los Angeles FC, laureatisi campioni della Western Conference, si giocheranno il titolo nella finalissima con il Columbus Crew: in palio, dunque, c’è un altro trofeo. Alla vigilia di un appuntamento così importante Chiellini si è raccontato a The Athletic ed ha parlato anche di Juve.

Futuro da dirigente, Chiellini: “Tornerò alla Juventus”

E ha detto quello che, in parte, già si sapeva. E cioè che il suo futuro si colorerà ancora di bianconero. Queste le sue parole, rilasciate al noto quotidiano internazionale.

“Nel mio futuro ci sono ancora i colori bianconeri – ha spiegato Chiellini – Non so in quale posizione, ma è un posto dove ho trascorso quasi metà della mia vita. Sono ancora molto legato, e sono molto felice che stiano facendo una buona stagione. Non vedo l’ora di tornare allo stadio durante le vacanze di Natale. Ma non c’è fretta, mi sto godendo la vita qui con la mia famiglia”. Di sicuro non tornerà nelle vesti di allenatore: “Non mi vedo in panchina – ha ammesso l’ex centrale bianconero – Ho una laurea in economia e una in MBA in calcio. Ora non mi sento di fare l’allenatore”.