Lady Vieri, ritorno al passato: il video infiamma il web

Vieri, la moglie Costanza Caracciolo ha lasciato tutti di stucco con un filmato che ci dimostra che nulla è cambiato nella sua bellezza.

Non ballava da anni. Magari non proprio dai tempi di Striscia la notizia, ma comunque da un bel po’ di tempo. Eppure, a giudicare dal video che è diventato virale, sembra che per lei il tempo non sia mai trascorso. Forse perché, un po’ come tutte le veline, pare abbia stretto un patto con il diavolo, per così dire.

Costanza Caracciolo, esattamente come le varie Elisabetta Canalis, Melissa Satta, Giorgia Palmas e così via, continua ad essere bellissima ma soprattutto in formissima. Sono lontani i tempi in cui danzavano e sorridevano sul bancone del mitico telegiornale satirico di Antonio Ricci, ma lady Vieri, questo è poco ma sicuro, non è davvero cambiata di una virgola. Sembra tale e quale a quando appariva sul piccolo schermo e lasciava tutti senza fiato con i suoi stacchetti iconici e i suoi look mozzafiato.

La bella Costanza, peraltro, è tornata in tv nei giorni scorsi. Ha partecipato a Boomerissima di Alessia Marcuzzi e ha scelto di portare in studio una canzone che, come ha spiegato, ha un significato molto particolare per lei. Ha presentato Il bene nel male, il brano con cui Madame ha partecipato alla scorsa edizione del Festival di Sanremo, e ha fatto un figurone.

Lady Vieri fa impazzire Instagram: si ricorda benissimo come si fa

Il backstage ci aveva già lasciato presagire, per la verità, che sarebbe stato un successone. La Caracciolo ha ammesso ai suoi numerosissimi follower che era da tanto che non ballava, eppure non lo avremmo mai detto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Costanza Caracciolo🍒🇮🇹 (@costy_caracciolo)

Magari è così, ma lady Vieri sembra non avere affatto dimenticato come ci si muove in maniera suadente. Come si fa a far girare la testa ai propri fan, nello specifico. Ci è riuscita alla grande e questo filmato, checché ne dica la diretta interessata, lo dimostra in maniera incontrovertibile. E chissà che ora che ha sciolto il ghiaccio non possa ricominciare a farlo in maniera sistematica, per la gioia dei suoi follower.