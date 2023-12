Inter-Juventus, svolta clamorosa: offerta rifiutata

Calciomercato Juventus, adesso la svolta è clamorosa, ecco cosa potrebbe succedere nel futuro del giocatore: i dettagli.

Negli ultimi giorni, da ‘Calciomercato.it’ è stato riportato in esclusiva la crescente distanza tra Piotr Zielinski e il Napoli per quanto riguarda il suo futuro contrattuale.

L’entourage del centrocampista polacco sembra aver respinto l’offerta del club azzurro, nonostante l’importante proposta avanzata dal patron Aurelio de Laurentiis: 4.5 milioni di euro a stagione per i prossimi quattro anni, con un bonus alla firma a gravare sui bilanci del club. Una mossa che mirava a riconoscere il contributo di Zielinski e a trattenere il giocatore in azzurro. Tuttavia, il centrocampista ha risposto con un netto rifiuto. L’offerta di De Laurentiis è stata considerata molto generosa, soprattutto per un giocatore della classe del 1994. L’intenzione del Napoli era quella di legare Zielinski al club per un lungo periodo, evidenziando un interesse concreto per ottenere una risposta positiva in tempi brevi. Tuttavia, sembra che il giocatore stia prendendo in considerazione altre opzioni e che l’Inter sia particolarmente interessata al centrocampista, in un contesto di possibile rivisitazione del reparto a centrocampo.

Zielinski, c’è l’Inter sempre più vicino: Juve avvisata

Secondo le informazioni raccolte, potrebbe essere pianificato un ultimo incontro con gli agenti di Zielinski entro la fine del 2023 per tentare di raggiungere un nuovo accordo contrattuale. In caso contrario, il Napoli potrebbe trovarsi di fronte a un addio prolungato fino alla scadenza del contratto di Zielinski. La situazione si complica ulteriormente considerando le possibili partenze di giocatori chiave come Elmas, Demme e forse Gaetano, rendendo quasi impensabile immaginare anche Zielinski tra le fila degli uscenti.

Il futuro di Zielinski sembra dunque avvolto da incertezze, con gli sviluppi contrattuali che potrebbero avere ripercussioni significative sulla composizione della rosa del Napoli. I tifosi del club azzurro dovranno attendere ulteriori sviluppi prima di conoscere il destino finale di uno dei centrocampisti più importanti del team.