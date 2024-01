Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni del 4 gennaio 2024

Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 4 gennaio 2024, scopri subito se hai vinto: ecco i numeri estratti.

Nessuno ha beccato la sestina vincente in occasione del primo concorso dell’anno. Per questo motivo, il jackpot del Superenalotto è cresciuto ancor di più e si attesta, adesso, a quota 41,1 milioni di euro.

In compenso, però, l’estrazione del 2 gennaio 2024 ha portato fortuna a un anonimo giocatore di Monastier di Treviso, che ha centrato un punto 5 e portato a casa, grazie alla dea bendata, un bottino pari a 61mila 918,43 euro. La corsa al jackpot, insomma, continua. E chissà che il concorso n. 2 non possa finalmente premiare, dopo oltre due mesi di “astinenza”, qualche altro aspirante milionario.

C’è una possibilità in più, adesso, che ciò accada: le estrazioni settimanali sono 3 e non più 4 perché, come si ricorderà, ne è stata introdotta una in più al fine di sostenere le popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione.

Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto del 2 gennaio 2024

Qui sotto, a partire dalle ore 20 e non appena saranno disponibili, troverai i numeri del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto.

I NUMERI DEL LOTTO

SIMBOLOTTO GIOVEDÌ 4 GENNAIO 2024

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.