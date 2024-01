Questione di soldi: Juventus avvisata, ribaltone per il difensore

Aggiornamenti calciomercato Juventus: ribaltone per il difensore, Giuntoli ha deciso.

Nuove indiscrezioni riguardo il futuro del calciatore. Ecco tutti i dettagli sulla sua prossima destinazione, c’è un nuovo annuncio che cambia ogni scenario sul destino del giovane che in queste ultime ore è finito al centro delle voci di calciomercato. C’è la volontà degli agenti di trovare una soluzione in tempi rapidi per favorire l’ascesa del ragazzo che ha tanto da dire al calcio italiano.

Tra poche ore i bianconeri saranno in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Salernitana. Intanto, i dirigenti della Vecchia Signora sono a lavoro per programmare il futuro della squadra. Tra colpi in arrivo e quelli in uscita, si cerca un accordo anche per quanto riguarda il promettente calciatore che è in cerca di una nuova squadra che possa concedergli maggiore minutaggio. Considerato uno dei migliori tra i talenti bianconeri, c’è la possibilità che vada via in prestito in questa seconda parte della stagione. Un modo per valorizzarlo ulteriormente e far emergere le sue qualità.

Calciomercato Juve: annuncio da Roma

Quale sarà la prossima squadra di Dean Huijsen? Il difensore olandese resta in orbita Roma che, quest’oggi, ha ufficializzato l’addio di Tiago Pinto. Il dirigente portoghese lascerà i giallorossi al termine della sessione invernale di calciomercato. Prima si occuperà di rinforzare la rosa di José Mourinho. Il general manager cerca un nuovo centrale difensivo e, tra i profili sondati, l’obiettivo è portare alla Roma Huijsen della Juventus.

Le prossime ore saranno decisive per il futuro del classe 2005 della Juventus Huijsen che è finito nel mirino della Roma. Promesso sposo del Frosinone, che voleva fare di lui il nuovo Soulé e Barrenechea, i giallorossi si sono inseriti nell’affare per beffare la squadra di Eusebio Di Francesco. Tiago Pinto vuole regalare un ultimo colpo e, di comune accordo con Mourinho, ha deciso di puntare sull’olandese che lascerà la Juventus a gennaio. I bianconeri non perderanno di vista il difensore, che è considerato uno dei più promettenti della scuderia della Vecchia Signora. Lo lasceranno partire in prestito fino a giugno. Operazione, questa, che potrebbe consentire a Huijesn di confrontarsi con una piazza importante e con uno dei migliori tecnici della Serie A che potrebbe valorizzarlo ulteriormente. Ecco perché anche l’entourage del ragazzo sta cercando di sbloccare la trattativa con la Juventus che, ad oggi, preferirebbe dare Huijsen al Frosinone piuttosto che alla Roma. Servirà ancora un po’ di tempo prima della definitiva fumata bianca.