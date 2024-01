Calciomercato Juventus, si chiude nelle prossime ore: accordo a un passo

Accordo sempre più vicino, potrebbe già chiudersi nelle prossime ore. Tutti i dettagli del colpo in entrata.

Nel corso della trasmissione ‘Domenica Sportiva’, il noto giornalista Ciro Venerato ha offerto interessanti aggiornamenti sul mercato della Juventus. Le voci che circolavano riguardo a Samardzic sono state smentite da Giuntoli, mentre si aprono scenari interessanti per il centrocampo bianconero.

Il sogno di Allegri sembra concentrarsi su Koopmeiners e Højbjerg, anche se il problema legato alla liquidità potrebbe complicare le trattative. Nel frattempo, per Djaló, c’è cauto ottimismo in attesa del suo ‘Sì’.

Da Djaló a Højbjerg: così si svolta il mercato della Juve

Le voci che volevano Samardzic come possibile arrivo alla Juventus sono state smentite da Giuntoli. Il centrocampista tedesco non rientra nei piani della Vecchia Signora, aprendo la strada a diverse speculazioni sui prossimi obiettivi di mercato. Ciro Venerato ha suggerito che la Juventus potrebbe cercare rinforzi a centrocampo, ma bisognerà attendere l’ultima settimana di mercato per avere conferme. Allegri avrebbe espresso il desiderio di aggiungere un nuovo volto al centro del campo, e i nomi di Koopmeiners e Højbjerg sembrano essere i più accreditati. Tuttavia, Venerato ha sottolineato che il problema della liquidità potrebbe rappresentare un ostacolo significativo in queste trattative.

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, avrebbe individuato in Koopmeiners e Højbjerg i suoi obiettivi prioritari per rinforzare il reparto di centrocampo. Tuttavia, la situazione finanziaria del club potrebbe complicare le trattative, rendendo incerto il futuro di queste operazioni sul mercato. Per quanto riguarda Djaló, Ciro Venerato ha rivelato che c’è cauto ottimismo riguardo al trasferimento del giocatore. Si aspetta solamente il “Sì” da parte dell’interessato, e questa risposta dovrebbe giungere nelle prossime ore. La Juventus sembra essere pronta ad accogliere il giovane talento, ma tutto dipenderà dalla decisione finale del giocatore.