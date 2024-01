Estrazione Superenalotto 8 gennaio 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 8 gennaio 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 3.

Accade di rado, eppure succede. Per quanto religiosamente si possa seguire il calendario delle estrazioni del Superenalotto capita, di tanto in tanto, che Sisal si veda costretta ad apportare delle modifiche alla programmazione.

È successo, guarda caso, qualche giorno fa: quella del 6 gennaio è stata annullata, perché sarebbe coincisa con un giorno rosso sul calendario, motivo per il quale i giocatori sono a digiuno da ben tre giorni. Il concorso posticipato, il terzo dell’anno, è slittato ad oggi, 8 gennaio 2024. Scopriremo stasera, quindi, dopo le 20, se qualcuno sarà riuscito ad indovinare la sestina vincente e a portare a casa i 42 milioni di euro del jackpot del Superenalotto.

Nessuno ci è riuscito, nei primi due concorsi del 2024. In occasione dell’estrazione del 4 gennaio scorso non ci sono stati né 6 e né 5+1, ma la dea bendata ha comunque baciato 6 giocatori. Tante sono state le persone che hanno centrato il 5 e che hanno portato a casa, alla luce di ciò, 33mila euro a testa.

Estrazione Superenalotto 8 gennaio 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 3

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto dell’8 gennaio 2024 avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

