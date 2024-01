Nuovo regista Juventus, scelta fatta: “Lo portano a Torino”

La Juventus mette sotto la lente d’ingrandimento il top player del futuro: arriva la conferma in diretta

Il calciomercato non si ferma e la Juventus pensa non solo a questa finestra di gennaio, ma anche a quella estiva dove avrà più tempo e libertà di pianificare le mosse ideali.

L’operatore di mercato Michele Fratini ha parlato a Rai 1 durante la trasmissione ‘Calcio Totale’, lanciando un’indiscrezione di mercato sulla Juventus. Nello specifico ha tirato fuori il nome di un giovane calciatore che potrebbe approdare a Torino: si tratta di Charlie Patino, classe 2003 di proprietà dell’Arsenal, attualmente in prestito allo Swansea City. In merito al ragazzo si è espresso così: “Penso che il calciatore che la Juventus voglia portare a Torino sia proprio Charlie Patino“. Un concetto lineare e sintetico ma piuttosto chiaro che apre un nuovo scenario di mercato per la Juve. Resta da capire in che termini il club bianconero vorrà effettuare l’operazione e in quali tempistiche.

Juventus, occhi su Charlie Patino: la conferma in diretta

Si tratta di un centrocampista centrale di piede sinistro, dotato di grande tecnica e buone doti realizzative. In questa stagione ha già collezionato 3 gol e 4 assist in Championship (seconda serie inglese) con la maglia dello Swansea.

Un altro gol lo ha messo a referto in FA Cup. Patino è molto abile nell’impostare il gioco, cercando di essere un riferimento per la squadra nel dettare i tempi. Nel 2015 è entrato nelle giovanili dell’Arsenal e nel 2020 ha firmato il suo primo contratto professionistico, tanto da essere inserito dal The Guardian nella lista dei migliori talenti della Premier League. I Gunners lo hanno girato in prestito più volte ma senza mai cederlo a titolo definitivo, a testimonianza della fiducia del club londinese nel ragazzo. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, nei giorni precedenti uno scout della Juventus era presente allo Swansea Stadium per visionare Charlie Patino, durante il match di FA Cup. L’Arsenal parte da una valutazione alta di circa 20 milioni ma la Juventus ci sta lavorando.