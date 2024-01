Estrazione Superenalotto 18 gennaio 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 18 gennaio 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 9.

Stasera si gioca per portare a casa un montepremi niente male. Il jackpot del Superenalotto è giunto a quota 46,9 milioni di euro e nessuno riesce a centrarlo ormai dallo scorso 16 novembre. Quando, un fortunato giocatore, indovinando la sestina vincente ha incassato un assegno di 85 milioni di euro.

Fino a questo momento non ci sono state grosse vincite. E non ne sono state registrate di particolarmente rilevanti neanche in occasione del concorso n. 8, quando non è stato centrato nemmeno il 5+1. Hanno spezzato la monotonia solo cinque 5, che hanno fruttato ad altrettanti giocatori 39mila euro a testa. Vedremo, allora, se stasera andrà meglio o meno.

Estrazione Superenalotto 18 gennaio 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 9

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

Punti 6: Numero vincite , Quote

Punti 5+: Numero vincite , Quote

Punti 5: Numero vincite , Quote

Punti 4: Numero vincite , Quote

Punti 3: Numero vincite , Quote

Punti 2: Numero vincite , Quote

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite , Quote

Punti 5+SB: Numero vincite , Quote

Punti 5SS: Numero vincite , Quote

Punti 4SS: Numero vincite , Quote

Punti 3SS: Numero vincite , Quote

Punti 2SS: Numero vincite , Quote

Punti 1SS: Numero vincite , Quote

Punti 0SS: Numero vincite , Quote

Combinazione vincente SuperEnalotto:

Numero Jolly:

Numero Superstar: