Estrazione Superenalotto 3 maggio 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 3 maggio 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 70.

Ci sono state la bellezza di 69 estrazioni, dal primo giorno del 2024 ad oggi. E nessuno è purtroppo riuscito, in questo lasso di tempo comunque abbastanza consistente, a toccare il cielo con un dito. Cosa che sarebbe possibile nel caso in cui si scoprisse, all’improvviso, di aver beccato la sestina vincente al Superenalotto.

Un colpo di fortuna che frutta sempre, come noto, un bottino d’un certo spessore. Il più alto di tutti i tempi è quello, risalente allo scorso anno, che toccò quota 371 milioni di euro. Non siamo ancora tornati a quel livelli, certo, ma il montepremi in palio attualmente è comunque decisamente degno di nota. Stasera sul piatto ci sono poco meno di 100 milioni di euro: sono 98,4 i milioni che qualcuno potrebbe vincere, più che sufficienti a cambiare non solo la vita di una persona, ma di tantissimi uomini e donne. Riuscirà qualche ignaro giocatore a indovinare i 6 numeri che saranno estratti il 3 maggio 2024 nell’ambito del Superenalotto? Vedremo…

Estrazione Superenalotto 3 maggio 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 70

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

Punti 6: Numero vincite , Quote

Punti 5+: Numero vincite , Quote

Punti 5: Numero vincite , Quote

Punti 4: Numero vincite , Quote

Punti 3: Numero vincite , Quote

Punti 2: Numero vincite , Quote

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite , Quote

Punti 5+SB: Numero vincite , Quote

Punti 5SS: Numero vincite , Quote

Punti 4SS: Numero vincite , Quote

Punti 3SS: Numero vincite , Quote

Punti 2SS: Numero vincite , Quote

Punti 1SS: Numero vincite , Quote

Punti 0SS: Numero vincite , Quote

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO:

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.