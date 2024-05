Juventus, Allegri perde una freccia: squalifica UFFICIALE

Juventus, Allegri è costretto a perdere una delle sue freccie. Il giocatore è squalificato ufficialmente: i dettagli.

Durante il primo tempo di Roma-Juventus, l’ammonizione di Weah ha ufficializzato la sua assenza per la prossima sfida contro la Salernitana. Il giocatore bianconero ha fatto un fallo che, adesso, gli farà perdere la possibilità di giocare la sfida contro la squadra campana. Diffidato anche Cambiaso.

Il laterale di Allegri salterà, di conseguenza, la sfida contro la Salernitana perché era diffidato. L’ammonizione presa nel primo tempo ha, quindi, sancito il verdetto per Weah. Una sfida accesa tra due squadre che puntano, entrambe, all’Europa. La Juventus, infatti, vuole ottenere un buon risultato per permettersi di non dover pensare più alla qualificazione in Champions League. L’obiettivo prioritario della stagione.