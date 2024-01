Estrazione Superenalotto 19 gennaio 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 19 gennaio 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 10.

Non un 6, non un 5+1 ma, in compenso, due 5 piuttosto succulenti. Sono state queste, nella giornata di giovedì 18 gennaio, le uniche 2 vincite degne di note, nell’ambito di un’estrazione che non ha fruttato i premi in cui gli italiani avevano confidato.

I due fortunelli hanno portato a casa poco più di 96mila euro a testa, ma ben più consistente è il jackpot in palio stasera. Sul piatto ci sono 47,7 milioni di euro e chissà che non sia la volta buona. E che l’estrazione numero 10 dell’anno non possa, finalmente, fare ricco qualche giocatore del mitico Superenalotto. Pronti per l’appuntamento del venerdì con la dea bendata?

Estrazione Superenalotto 19 gennaio 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 10

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

Punti 6: Numero vincite , Quote

Punti 5+: Numero vincite , Quote

Punti 5: Numero vincite , Quote

Punti 4: Numero vincite , Quote

Punti 3: Numero vincite , Quote

Punti 2: Numero vincite , Quote

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite , Quote

Punti 5+SB: Numero vincite , Quote

Punti 5SS: Numero vincite , Quote

Punti 4SS: Numero vincite , Quote

Punti 3SS: Numero vincite , Quote

Punti 2SS: Numero vincite , Quote

Punti 1SS: Numero vincite , Quote

Punti 0SS: Numero vincite , Quote

Combinazione vincente SuperEnalotto:

Numero Jolly:

Numero Superstar: