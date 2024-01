Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni del 23 gennaio 2024

Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 23 gennaio 2024, scopri subito se hai vinto: ecco i numeri estratti.

Sabato 20 gennaio è andata male, ma talmente male che peggio non si poteva. Non solo nessuno ha centrato il famigerato 6, ma campeggia un desolante numero “0” anche accanto alla voce relativa alle altre vincite grosse del Superenalotto.

Il che sta a significare che il 5+1 non è stato messo a segno e che nessuno ha centrato neanche un “misero” 5. Ci sono stati 653 4, ma hanno portato nelle tasche dei giocatori una cifra infinitamente inferiore a quella del jackpot. Jackpot che adesso, alla luce di quanto accaduto in occasione dello scorso concorso, ha raggiunto vette piuttosto interessanti. Beccare adesso la sestina fortunata frutterebbe, pensate un po’, 49,5 milioni di euro. Il montepremi, insomma, si sta facendo man mano più goloso.

Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto del 23 gennaio 2024

Qui sotto, a partire dalle ore 20 e non appena saranno disponibili, troverai i numeri del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto.

I NUMERI DEL LOTTO

Bari:

Cagliari:

Firenze:

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma:

Torino:

Venezia:

Nazionale:

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto:

Numero oro:

Doppio oro:

SIMBOLOTTO MARTEDÌ 23 GENNAIO 2024

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.