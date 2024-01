Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni del 26 gennaio 2024

Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 26 gennaio 2024, scopri subito se hai vinto: ecco i numeri estratti.

Non vuol proprio saperne, la dea bendata, di palesarsi. Ancora una volta, la 13esima in questo anno appena iniziato, ma già “deludente” sotto il profilo delle vincite, nessuno è riuscito nella difficilissima impresa di prevedere quali fossero i 6 numeri che sarebbero poi stati estratti a sorte dai funzionari.

Il jackpot del Superenalotto, per tutta risposta, ha ormai superato abbondantemente la soglia dei 50 milioni di euro. Adesso sul piatto ce ne sono 51,1, non essendo ancora riusciti, i giocatori italiani, non solo a centrare la sestina vincente, ma a beccare il 5+1. Sarà la volta buona?

Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto del 26 gennaio 2024

Qui sotto, a partire dalle ore 20 e non appena saranno disponibili, troverai i numeri del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto.

I NUMERI DEL LOTTO

Bari:

Cagliari:

Firenze:

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma:

Torino:

Venezia:

Nazionale:

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto:

Numero oro:

Doppio oro:

SIMBOLOTTO VENERDÌ 26 GENNAIO 2024

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.