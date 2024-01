Trattativa finalmente sbloccata: Juventus al traguardo

La trattativa è finalmente sbloccata: la Juventus vicina al traguardo. Ecco quando si chiuderà del tutto. I contatti sono stati positivi

Finalmente la chiusura del cerchio, dopo il rallentamento che si era verificato nella serata di ieri, giovedì. Ci siamo ormai, i nuovi contatti che ci sarebbero stati questa mattina hanno messo a posto le cose. E lunedì, a quanto pare, almeno stando alle informazioni riportate da Gianluca Di Marzio, dovrebbe essere la giornata decisiva.

Moise Kean all’Atletico Madrid, ormai ci siamo. L’attaccante in uscita dalla Juventus è pronto a legarsi a Simeone per i prossimi sei mesi e il club bianconero così come vi abbiamo raccontato nel corso degli ultimi giorni, dovrebbe incassare 400mila euro per il prestito secco dell’attaccante classe 2000. Lucci, agente del calciatore, ha ripreso i contatti nella mattinata di oggi, sbloccando di fatto l’affare. Lunedì 29 gennaio Kean dovrebbe essere a Madrid per sostenere le visite mediche e mettere la firma sul suo nuovo contratto. Oggi anche Allegri ne ha parlato durante la conferenza stampa, spiegando che ci dovrebbero essere delle novità e confermando, anche, che Kean è un giocatore da Juventus. Ma se ne riparlerà l’anno prossimo.