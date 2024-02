Estrazione Superenalotto 1 febbraio 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 1 febbraio 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 17.

Ti piacerebbe portare a casa 53,9 milioni di euro e cambiare vita grazie al gioco del Superenalotto? Bene, se la risposta è sì sappi che dovrai crederci fermamente. Dovrai mettercela tutta. Perché in tanti lo vogliono, eppure nessuno, dallo scorso mese di novembre ad oggi, è riuscito a coronare questo sogno.

Centrare la sestina vincente, si sa, è quanto di più difficile possa esistere al mondo. Tant’è che solo qualcuno, di tanto in tanto, ci riesce. Mai ci si prova, però, mai ce la si potrà fare. E chissà che qualche giocatore, in occasione dell’estrazione di stasera, non possa mettere in discussione certe convinzioni scaramantiche e dimostrare che il 17 – questo il numero del concorso in programma alle 20 dell’1 febbraio – è, in realtà, un numero molto fortunato.

Estrazione Superenalotto 1 febbraio 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 17

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

Punti 6: Numero vincite , Quote

Punti 5+: Numero vincite , Quote

Punti 5: Numero vincite , Quote

Punti 4: Numero vincite , Quote

Punti 3: Numero vincite , Quote

Punti 2: Numero vincite , Quote

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite , Quote

Punti 5+SB: Numero vincite , Quote

Punti 5SS: Numero vincite , Quote

Punti 4SS: Numero vincite , Quote

Punti 3SS: Numero vincite , Quote

Punti 2SS: Numero vincite , Quote

Punti 1SS: Numero vincite , Quote

Punti 0SS: Numero vincite , Quote

Combinazione vincente SuperEnalotto: