Estrazione Superenalotto 6 febbraio 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 6 febbraio 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 20.

26mila 623 euro e 86 centesimi. Questa la somma più alta che la dea bendata ha dispensato in occasione del 19esimo concorso del Superenalotto del 2024. Una cifra tutto sommato esigua, se rapportata al jackpot, ma di cui non ci si può assolutamente lamentare.

Saranno state ben liete di intascarla, anzi, le 8 persone che sabato sono state baciate dalla dea bendata e che hanno centrato il famigerato 5. Il montepremi, alla luce del fatto che nessuno ha indovinato la combinazione vincente del gioco più amato dagli italiani, si è gonfiato ancora un po’. Stasera si “corre” per incassare 56,4 milioni di euro e chissà che la prossima volta non potremo raccontarvi una storia ancor più bella di quella alla quale abbiamo accennato oggi.

Estrazione Superenalotto 6 febbraio 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 20

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

Combinazione vincente SuperEnalotto: