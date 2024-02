La stella brasiliana fa impazzire la Juve: base d’asta da 40 milioni

La stella brasiliana fa impazzire anche la Juventus: il prezzo è di 40milioni di euro e potrebbe lievitare. I bianconeri guardano al futuro

Nella sessione invernale di mercato Cristiano Giuntoli ha dimostrato di non guardare solamente al presente, ma di pensare anche al futuro della Juventus. In questa ottica sono da intendere gli innesti di Vasilije Adzic, Francisco Barido e Pedro Felipe.

Ma a quanto pare la Juventus non si dovrebbe fermare qui, tant’è che già si sta muovendo secondo le informazioni riportate da calciomercato.it verso un altro elemento che in patria, in Brasile, viene considerato come il “nuovo Endrick”. Di proprietà del Palmeiras, accostato alla Juve nei giorni scorsi anche da As, il nome di Thalys è in alto sul taccuino di Giuntoli. Anche se servirebbe un investimento di quelli davvero importanti.

Calciomercato Juventus, 40 milioni per Thalys

Sì, almeno 40milioni di euro per un giocatore che ha grandi potenzialità. Il Palmeiras ha fissato il prezzo sul cartellino sapendo, inoltre, che si potrebbe scatenare un’altra asta internazionale per lui. “Oltre che con Barcellona e Manchester United, già menzionati dal quotidiano spagnolo, i bianconeri dovranno vedersela anche con Chelsea, Manchester City e Psg” si legge su calciomercato.it. Insomma, tutte lo vogliono. “Abile a giostrare come trequartista o seconda punta, il ragazzo sa disimpegnarsi alla grande anche nel ruolo di punta centrale, essendo dotato di una buona struttura fisica (1,84 metri)”.

E tra queste c’è anche la Juventus, ovviamente, che come spiegato guarda al futuro per creare una squadra pronta a dire la propria per molto tempo e per aprire un ciclo vincente, quello che si è chiuso da poco dopo una sfilza di successi. Con Allegri o con un altro in panchina poco cambia, l’importante è tornare a vincere. E Giuntoli vuole farlo per molto tempo.