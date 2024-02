Delizia Koopmeiners: la comunicazione scuote il mondo Juventus

Calciomercato Juventus, l’obiettivo della prossima estate è il centrocampista dell’Atalanta. Ma la richiesta dei nerazzurri scuote il mondo bianconero

Ha segnato anche contro il Sassuolo, e poco prima aveva sbagliato anche un altro gol clamoroso. Ma Teun Koopmeiners ha trovato comunque la rete numero 7 nella sua stagione, e sta trascinando con le sue prestazioni e con le sue giocate l’Atalanta di Gasperini a giocarsi un posto nella prossima Champions League.

Una stagione da urlo per l’olandese, che come sappiamo è un obiettivo di Giuntoli per la prossima stagione. La Juve – si legge su calciomercato.com – ha avviato e soprattutto tenuto vivi i contatti con i nerazzurri lombardi nel corso di queste settimane. Ma da quelle parti hanno fatto sapere che non avendo nessun problema economico solamente davanti ad un’offerta ritenuta indecente potrebbero decidere di lasciare partire il giocatore.

Calciomercato Juventus, la richiesta scuote Giuntoli

E trasformandola in soldi, quanti milioni di euro servirebbero per strappare il centrocampista a Gasperini. Tantissimi. Dovrebbe arrivare, a quanto trapela, un’offerta superiore ai 60milioni di euro. Qualcosa di veramente gigantesco, qualcosa che scuote Giuntoli che solamente cedendo un pezzo da novanta in attacco potrebbe avere a disposizione questa cifra, senza dimenticare che ne serviranno parecchi anche per chiudere la questione Alcaraz.

Vedremo ovviamente quello che succederà nel corso delle prossime settimane e soprattutto nei mesi estivi, quando la trattativa potrebbe realmente entrare nel vivo. Koopmeiners sta dimostrando come detto in maniera importante tutto il suo valore, punto fermo dell’Atalanta che mira, anche, a vincere l’Europa League visto che i bookmaker la mettono solamente alle spalle del Liverpool di Klopp. Sarebbe un colpo da capogiro per la Juventus. Però al momento appare davvero impossibile. O quasi.