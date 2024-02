Calciomercato Juventus, email ricevuta per Yildiz: ne pagano solo la metà

Ultimissime di calciomercato sulla Juventus. Ecco la decisione di Giuntoli sulla cessione di Yildiz.

Non si placano le voci attorno al futuro del giovane talento dei bianconeri. L’exploit del turco ha portato altri top club a valutare l’eventuale acquisto del calciatore che può lasciare in estate la Juventus. Ecco nuovi aggiornamenti sull’ultima offerta che è stata recapitata ai bianconeri.

La società ha ricevuto l’email per Yildiz. Un top club inglese ha manifestato interesse nei confronti del turco, che è considerato un vero e proprio crack.

Calciomercato Juventus: la decisione su Yildiz

Ecco perché la Juventus è titubante e ha deciso di non andare avanti in questa presunta trattativa per la vendita del calciatore. L’Arsenal s’è fatta avanti per prendere Yildiz anche se c’è una distanza netta fra domanda e offerta.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus ha risposto con un secco no all’Arsenal per Yildiz. I Gunners si sono fatti avanti per acquistare il giovane turco dei bianconeri, che ha trovato spazio in questa parte di stagione. Le sue prestazioni hanno incantato i tifosi che l’hanno già identificato come nuovo beniamino.

L’Arsenal era pronta a mettere sul piatto una proposta da 40 milioni di euro, per prendere dalla Juventus Yildiz. La squadra di Arteta non è l’unica che s’è fatta sotto per il calciatore, ci sono anche altre società interessate al giocatore.

Dal lato Juve, non ci sono dubbi sulla permanenza di Yildiz. Nonostante le cifre in ballo, Giuntoli ritiene che il classe 2005 valga molto di più dei 40 milioni offerti dall’Arsenal. La prossima stagione può essere quella giusta per la definitiva consacrazione del giocatore che può prendersi la Juventus e tutta la Serie A.