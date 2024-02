Juventus-Frosinone, altri due affari in chiusura: svolta durante il match

La Juventus di Massimiliano Allegri ha ormai in testa la prossima partita di campionato da disputare contro il Frosinone.

Non ci sono più alibi per i bianconeri che devono assolutamente tornare al successo dopo che nelle ultime quattro partite sono riuscite a racimolare solamente due punti. Passi falsi che sono costati la possibilità di poter lottare per il primo posto della classifica di serie A.

Tuttavia il cammino della Juventus è ancora lungo da compiere, perché non bisogna dimenticare che il traguardo stagionale da tagliare è la conquista di un posto utile per la prossima edizione della Champions League. Troppo importante riuscire a centrare questo obiettivo non soltanto dal punto di vista sportivo ma anche da quello economico. Perché é con i soldi della partecipazione al torneo internazionale che la Juve dovrà finanziare il proprio mercato estivo. Con la speranza di riuscire a portare a Torino dei giocatori utili per portare entusiasmo tra i tifosi.

Juventus, il Frosinone per la prossima stagione vuole Gonzalez e Nonge

Tornando alla partita odierna, il confronto tra la Juve e il Frosinone sarà l’occasione per vedere da vicino quei calciatori che i bianconeri hanno prestato ai ciociari (Kaio Jorge, Soulè e Barrenechea) e che stanno facendo molto bene alla corte di Di Francesco.

Gli affari tra i due club potrebbero non terminare qui, perché a quanto pare il Frosinone per il futuro vuole ancora andare a pescare tra i giovani juventini. Ipotesi che non dispiace al club bianconero. Come spiega infatti Tuttosport per la prossima stagione i gialloblù sarebbero interessati a portare nel Lazio Facundo Gonzalez e Nonge. Il primo oggi è in prestito alla Samp in B ma l’intenzione della Juve è fargli maturare un altro anno di esperienza, quindi non chiuderebbe a questa possibilità. Stesso discorso per il giovane mediano che vorrebbe continuare a giocare in Italia e a Frosinone troverebbe sicuramente spazio.