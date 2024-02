Capolavoro Juventus: Koopmeiners arriva “gratis”

Doppio sacrificio della Juventus: ecco come Giuntoli può arrivare a Teun Koopmeiners

Quella dell’Atalanta è bottega cara ormai da diversi anni e anche questa estate potrebbe diventare luogo di attrazione per molti club di Serie A e non solo.

Il pallino di Giuntoli ormai da mesi è Teun Koopmeiners, sempre più leader della squadra di Gian Piero Gasperini. Insieme a Giorgio Scalvini è il giocatore più ambito in casa Dea ma la società non ha intenzione di fare sconti. Chi vuole Koop dovrà sborsare almeno 60 milioni di euro, altrimenti non se ne farà nulla. Il contratto fino a giugno 2027 dell’olandese permette all’Atalanta di avere la palla in mano e di poter dettare le regole. Per riuscire a raggiungere quel tipo di cifra la Juventus dovrà necessariamente fare dei sacrifici sul mercato, così da poter procurarsi quel tesoretto necessario da piazzare sul piatto del club bergamasco. La società bianconera sta valutando i potenziali sacrificabili per arrivare a Koopmeiners.

Juventus, Kaio Jorge e Arthur garantiscono il tesoretto per Koopmeiners

Come sottolineato da Tuttosport, il tesoretto per Koopmeiners potrebbe arrivare dalle cessioni di calciatori come Arthur Melo e Kaio Jorge, attualmente in prestito rispettivamente alla Fiorentina e al Frosinone.

Per quanto riguarda Arthur, in crescita a Firenze grazie alla fiducia garantitagli da Vincenzo Italiano, la Fiorentina difficilmente eserciterà il riscatto visti i costi. Potrebbe essere il Benfica ad offrire 20 milioni alla Juventus per il centrocampista brasiliano. Dal Portogallo ci sarebbe un interesse concreto anche per l’altro brasiliano, l’attaccante Kaio Jorge che piace allo Sporting CP.

La Juventus lo valuta circa 15 milioni di euro e attende l’offerta più appropriata che potrebbe arrivare anche dalla Ligue 1. Infatti anche Lille e Monaco sarebbero sulle tracce dell’ex Santos. Un doppio sacrifico che permetterebbe alla Juventus di incassare circa 35-40 milioni e avvantaggiarsi notevolmente nella corsa a Koopmeiners.