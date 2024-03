Estrazione Superenalotto 5 marzo 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 5 marzo 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 36.

Sono stati “solo” in 3, stavolta, a contendersi il 5. E ognuno di loro, per fortuna, ha portato a casa una cifra che, pur essendo ben distante da quella del jackpot, è sicuramente ragguardevole. Parliamo di 71mila 523,24 euro, che pochi di certo non sono ma che, anzi, farebbero comodo proprio a tutti.

L’estrazione del 2 marzo scorso, insomma, non è andata poi così male. Nessuno ha beccato la combinazione vincente, ma non tutti i mali vengono per nuocere. Questo significa, infatti, che in occasione del concorso n. 36 la posta in palio sarà ancor più incredibilmente alta. In questo primo martedì del mese di marzo il jackpot è arrivato a quota 70,1 milioni di euro e tutti, adesso, sognano di poter essere guidati dalla dea bendata al momento di compilare la propria schedina. Scoccherà l’ora di una bella vincita o, come accaduto in un passato non troppo remoto, dovremo aspettare mesi e mesi prima che qualcuno abbia un incontro faccia a faccia con la dea bendata?

Estrazione Superenalotto 5 marzo 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 36

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

Punti 6: Numero vincite , Quote

Punti 5+: Numero vincite , Quote

Punti 5: Numero vincite , Quote

Punti 4: Numero vincite , Quote

Punti 3: Numero vincite , Quote

Punti 2: Numero vincite , Quote

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite , Quote

Punti 5+SB: Numero vincite , Quote

Punti 5SS: Numero vincite , Quote

Punti 4SS: Numero vincite , Quote

Punti 3SS: Numero vincite , Quote

Punti 2SS: Numero vincite , Quote

Punti 1SS: Numero vincite , Quote

Punti 0SS: Numero vincite , Quote

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO:

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.