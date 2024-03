Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni del 12 marzo 2024

Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 12 marzo 2024, scopri subito se hai vinto: ecco i numeri estratti.

Martedì 12 marzo sarà il giorno della 40esima estrazione del Superenalotto. Il gioco più amato dagli italiani, nell’ultimo periodo, non ha portato grande fortuna ai giocatori del Bel Paese, ma questo non significa niente. La fortuna potrebbe pur sempre essere dietro l’angolo e tanto vale, a questo punto, tentare.

Anche perché il jackpot in palio è aumentato ulteriormente, rispetto all’ultima estrazione dello scorso 9 marzo. Adesso sul piatto ci sono 73,6 milioni di euro, una cifra estremamente allettante che in tanti cercheranno di portare a casa. Posto, ovviamente, che non esiste una ricetta magica per riuscirci, ma che la dea bendata colpisce completamente a casaccio, senza preavviso e senza alcuna avvisaglia. Ma mai ci si prova, mai si vince, non siete forse d’accordo?

Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto del 12 marzo 2024

Qui sotto, a partire dalle ore 20 e non appena saranno disponibili, troverai i numeri del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto.

I NUMERI DEL LOTTO

Bari:

Cagliari:

Firenze:

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma:

Torino:

Venezia:

Nazionale:

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto:

Numero oro:

Doppio oro:

SIMBOLOTTO

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.