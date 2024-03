Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni del 19 marzo 2024

Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 19 marzo 2024, scopri subito se hai vinto: ecco i numeri estratti.

Mettetevi nei panni delle 12 persone che, in occasione dell’estrazione del Superenalotto di sabato 16 marzo, hanno sfiorato il jackpot. Tanti sono i giocatori che hanno centrato il punto 5 e che hanno indovinato, quindi, quasi tutti i numeri della sestina vincente, tranne uno.

Uno solo che è costato loro, però, caro, carissimo. Potevano vincere 76,1 milioni di euro e hanno dovuto accontentarsi, invece, di una cifra infinitamente inferiore. Sono stati talmente tanti, addirittura, che il premio destinato a quella categoria, equamente distribuito tra i 12 che hanno vinto, ha dato diritto loro a riscuotere “solo” 17mila 534,65 euro. Che è sempre meglio di niente, indubbiamente, ma arrivare così in alto e fermarsi a pochi passi dalla “vetta” non dev’essere la sensazione più bella del mondo. Stasera i milioni sul piatto sono 77 e speriamo, a questo punto, che la storia non si ripeta.

Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto del 19 marzo 2024

Qui sotto, a partire dalle ore 20 e non appena saranno disponibili, troverai i numeri del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto.

I NUMERI DEL LOTTO

Bari:

Cagliari:

Firenze:

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma:

Torino:

Venezia:

Nazionale:

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto:

Numero oro:

Doppio oro:

SIMBOLOTTO

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.