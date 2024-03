Estrazione Superenalotto 22 marzo 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 22 marzo 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 46.

Di milioni sul piatto, stasera, ce ne sono veramente tanti. Parliamo, aprite bene le orecchie, di 78,5 milioni di euro che non aspettano altro che qualcuno, spinto dalla dea bendata, apponga la sua “X” o il suo puntino nero sui numeri giusti. Su quelli, cioè, che saranno estratti alle 20 in punto, come sempre.

L’estrazione del 21 marzo, relativa al 46esimo concorso dell’anno, non ha portato molta fortuna. O meglio, fatta eccezione per il 6 che non è stato centrato, forse ne ha portata fin troppa. Vi basti sapere, infatti, che ben 12 persone hanno fatto 5 e si sono viste costrette a dividersi quello che, destinato ad una sola persona, sarebbe stato un gran bel premio. Hanno portato a casa “solo” 15mila 491,23 euro, che è sempre meglio di niente, certo, ma non è una cifra che ti cambia la vita. E visto che il Superenalotto la vita può cambiarla eccome, perché non ambire al premio massimo?

Estrazione Superenalotto 22 marzo 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 46

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

Punti 6: Numero vincite , Quote

Punti 5+: Numero vincite , Quote

Punti 5: Numero vincite , Quote

Punti 4: Numero vincite , Quote

Punti 3: Numero vincite , Quote

Punti 2: Numero vincite , Quote

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite , Quote

Punti 5+SB: Numero vincite , Quote

Punti 5SS: Numero vincite , Quote

Punti 4SS: Numero vincite , Quote

Punti 3SS: Numero vincite , Quote

Punti 2SS: Numero vincite , Quote

Punti 1SS: Numero vincite , Quote

Punti 0SS: Numero vincite , Quote

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO:

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.