Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni del 30 marzo 2024

Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 30 marzo 2024, scopri subito se hai vinto: ecco i numeri estratti.

Nessuno sa chi sia. Se abbia giocato quei numeri in maniera del tutto casuale o se, invece, abbia ragionato secondo un criterio ben preciso, prima di sceglierli. Sta di fatto che ha avuto un tempismo ineccepibile e che, grazie ad esso, è riuscito a togliersi una gran bella soddisfazione.

Se nelle estrazioni precedenti più persone si erano viste costrette a dividersi il premio in palio per la categoria di vincita del punto 5, il fortunato/a vincitore/rice ha fatto bottino pieno. Il 5 dell’estrazione del 29 marzo è stato beccato a Gela, in Sicilia, e ha fruttato un magnifico premio pari a 134mila euro. Niente male, sebbene il jackpot del Superenalotto sia infinitamente più ricco. Stasera sul piatto ci sono 82,9 milioni di euro e moriamo dalla voglia di scoprire se qualcuno riuscirà ad accaparrarselo o meno.

Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto del 30 marzo 2024

Qui sotto, a partire dalle ore 20 e non appena saranno disponibili, troverai i numeri del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto.

I NUMERI DEL LOTTO

Bari:

Cagliari:

Firenze:

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma:

Torino:

Venezia:

Nazionale:

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto:

Numero oro:

Doppio oro:

SIMBOLOTTO

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.