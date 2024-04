Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni del 4 aprile 2024

Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 4 aprile 2024, scopri subito se hai vinto: ecco i numeri estratti.

276mila 770. Tante sono le persone che, in occasione dell’estrazione di martedì 2 aprile 2024, hanno indovinato almeno alcuni dei numeri estratti durante la “cerimonia” che si tiene, puntualmente, alle 20 di ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Hanno vinto, ovviamente, importi diversi. 260mila di loro si sono dovuti accontentare di qualche spicciolo appena: 6 euro e 34 centesimi. Quasi in 16mila hanno vinto 33 euro, 340 hanno messo in tasca 520 euro e 3 di loro, infine, hanno centrato il bottino più consistente dispensato durante questa estrazione. Hanno indovinato 5 dei 6 numeri estratti e portato a casa un tesoretto niente male, pari a 57mila 888,81 euro. Stasera si potrà fare un altro tentativo. Sul piatto ci sono 84,6 milioni di euro e, con un po’ di fortuna, qualcuno potrebbe riuscire a centrare il 6, che “manca” dallo scorso mese di novembre.

Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto del 4 aprile 2024

Qui sotto, a partire dalle ore 20 e non appena saranno disponibili, troverai i numeri del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto.

I NUMERI DEL LOTTO

Bari:

Cagliari:

Firenze:

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma:

Torino:

Venezia:

Nazionale:

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto:

Numero oro:

Doppio oro:

SIMBOLOTTO

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.