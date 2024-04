Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni del 9 aprile 2024

Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 9 aprile 2024, scopri subito se hai vinto: ecco i numeri estratti.

Se la paura fa 90, la voglia di vincere fa 87. 87,1, per la precisione, tanti quanti sono i milioni in palio all’estrazione del Superenalotto in programma per oggi, martedì 9 aprile 2024.

Il precedente concorso è stato, mettiamola così, un flop. Se non totale, almeno un mezzo flop. Intanto perché nessuno ha centrato la combinazione vincente e portato a casa il jackpot, in secondo luogo perché il premio più alto della serata, ovvero il 5, è stato centrato da ben 8 persone. Decisamente troppe, tanto è vero che ciascuna di esse ha guadagnato, alla fine, “solo” 26mila 001,18. Una somma che non si disdegna, certo, ma che avrebbe potuto essere decisamente più alta. Altro giro altra corsa, in ogni caso: l’appuntamento con la dea bendata si rinnoverà tra qualche ora e speriamo di potervi raccontare, giovedì, una storia completamente diversa.

Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto del 9 aprile 2024

Qui sotto, a partire dalle ore 20 e non appena saranno disponibili, troverai i numeri del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto.

I NUMERI DEL LOTTO

Bari:

Cagliari:

Firenze:

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma:

Torino:

Venezia:

Nazionale:

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto:

Numero oro:

Doppio oro:

SIMBOLOTTO

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.