Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni del 19 aprile 2024

Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 19 aprile 2024, scopri subito se hai vinto: ecco i numeri estratti.

Alla 62esima estrazione dell’anno ci arriviamo con una certezza granitica. Sarà anche vero che nessuno ha più fatto 6 dopo la vincita dello scorso novembre, ma, in compenso, sempre più persone centrano un’altra categoria di vincita niente male: il famigerato, vale a dire, punto 5.

Stavolta lo hanno centrato in 6, in varie zone d’Italia. Questi giocatori hanno perciò portato a casa, dopo l’estrazione dello scorso giovedì 18 aprile, un gruzzoletto piuttosto interessante: si parla di 31mila 108,26 euro, che sono certamente meno, quello è poco ma sicuro, del jackpot in palio per chi farà 6. Ma di questi tempi, provate a dire il contrario, non si butta via niente. Men che meno una somma del genere. Siamo tutti però curiosi di scoprire, a questo punto, cosa ci riserverà il futuro. Se andremo avanti ancora per molto senza che nessuno indovini la combinazione vincente o se, invece, il grande giorno sia dietro l’angolo.

Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto del 19 aprile 2024

Qui sotto, a partire dalle ore 20 e non appena saranno disponibili, troverai i numeri del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto.

I NUMERI DEL LOTTO

Bari:

Cagliari:

Firenze:

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma:

Torino:

Venezia:

Nazionale:

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto:

Numero oro:

Doppio oro:

SIMBOLOTTO

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.