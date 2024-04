Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni del 30 aprile 2024

Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 30 aprile 2024, scopri subito se hai vinto: ecco i numeri estratti.

Avremmo voluto raccontarvi altro. Dirvi che l’estrazione straordinaria del 29 aprile 2024 è stata più fortunata delle altre, ma non è andata così. Nessuno ha centrato il 6 in questo insolito lunedì all’insegna del Superenalotto. E neanche l’altrettanto ambito 5+1, a dirla tutta. Non è stato un flop totale, ma un mezzo flop sì, mettiamola in questo modo.

Solo 4 persone, o chi, comunque, sa vedere il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto, ha gioito lunedì sera. I 4, cioè, che hanno centrato la categoria del punto 5. Queste persone si sono aggiudicate 31mila 638,60 euro, che non è un premio poi così “malvagio”. C’era di meglio, certo, ma tanto vale accontentarsi. Stasera, però, il gioco si farà ancor più duro. Sul piatto ci sono 600mila euro in più di quanti non ce ne fossero ieri. Siamo arrivati a quota 96,9 milioni di euro e siamo prossimi, di questo passo, a sfondare finalmente il muro dei 100 milioni. Qualcuno la farà franca prima, o vedremo aggiungersi uno zero in più a questo jackpot da sogno?

Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto del 30 aprile 2024

Qui sotto, a partire dalle ore 20 e non appena saranno disponibili, troverai i numeri del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto.

I NUMERI DEL LOTTO

Bari:

Cagliari:

Firenze:

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma:

Torino:

Venezia:

Nazionale:

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto:

Numero oro:

Doppio oro:

SIMBOLOTTO

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.