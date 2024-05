Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni del 2 maggio 2024

Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 2 maggio 2024, scopri subito se hai vinto: ecco i numeri estratti.

L’assenza di 6 e di 5+1 è stata compensata (si fa per dire, perché parliamo di cifre abbastanza diverse) dal poker di punti 5 centrati in occasione dell’estrazione del Superenalotto di martedì 30 aprile 2024.

5 persone hanno centrato 5 dei numeri vincenti della combinazione estratta, per cui si sono assicurati un premio niente male. Per loro è pronto un assegno del valore di 31mila 706,54 euro, che è di fatto la somma più alta vinta in occasione del 68esimo concorso dell’anno 2024. Nessuno ha messo le mani, dunque, sull’ambitissimo jackpot, che adesso è ulteriormente, come ben si sa, aumentato. Stasera si gioca per portare a casa 97,4 milioni di euro, che non è la somma più alta di sempre ma che, questo è poco ma sicuro, è una cifra in grado di stravolgere la vita. Anche più di una, per la verità.

Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto del 2 maggio 2024

Qui sotto, a partire dalle ore 20 e non appena saranno disponibili, troverai i numeri del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto.

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.