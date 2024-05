Estrazione Superenalotto 11 maggio 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 11 maggio 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 75.

Al 74esimo appuntamento dell’anno con la dea bendata, qualcuno, a Napoli, è finalmente riuscito a mettere le mani sul bottino in palio, portando a casa uno dei jackpot più alti mai raggiunti nella storia del gioco più amato dagli italiani.

Avendo superato la soglia dei 100 milioni di euro, il montepremi in palio fino a ieri era entrato nella classifica dei 10 più alti di sempre. Adesso che la combinazione vincente è stata centrata, invece, si riparte daccapo. In palio ci sono 19,4 milioni di euro, molti in meno di quelli vinti con l’estrazione di venerdì, ma si sa, dopo una vincita così grossa c’è sempre un po’ di fermento tra i giocatori. E possiamo solo immaginare quanto interesse desterà il Superenalotto, da questo momento in poi, negli aspiranti fortunelli d’Italia. Sia in quelli che giocano regolarmente, da web o nelle rivendite autorizzate, e sia i giocatori occasionali. Perché in fondo essere fedeli al gioco non è un pre-requisito fondamentale per vincere il premio massimo in palio al Superenalotto. Succede tutto per caso e la storia ci insegna che, a volte, la prima volta non si scorda mai, neppure nel gioco. Sarà così anche stavolta?

Estrazione Superenalotto 11 maggio 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 75

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

Punti 6: Numero vincite , Quote

Punti 5+: Numero vincite , Quote

Punti 5: Numero vincite , Quote

Punti 4: Numero vincite , Quote

Punti 3: Numero vincite , Quote

Punti 2: Numero vincite , Quote

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite , Quote

Punti 5+SB: Numero vincite , Quote

Punti 5SS: Numero vincite , Quote

Punti 4SS: Numero vincite , Quote

Punti 3SS: Numero vincite , Quote

Punti 2SS: Numero vincite , Quote

Punti 1SS: Numero vincite , Quote

Punti 0SS: Numero vincite , Quote

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO:

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.