Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni del 24 maggio 2024

Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 24 maggio 2024, scopri subito se hai vinto: ecco i numeri estratti.

Stasera si gioca per portare a casa una gran bella cifra. Parliamo di 25,5 milioni di euro, una somma di quelle che ti cambiano la vita e per le quali, diciamoci la verità, vale la pena “sgomitare” almeno un po’. Cosa che, certamente, avranno fatto gli aspiranti fortunelli d’Italia a cavallo tra l’estrazione di ieri e quella di oggi.

Quanto, appunto, all’appuntamento con la dea bendata di ieri, 23 maggio 2024, nessuno ha centrato il tanto agognato 6. Quattro persone, in compenso, hanno beccato il 5 e incassato una somma abbastanza soddisfacente. Parliamo di 43,5mila euro, per cui non si può davvero dire che l’ultima estrazione sia andata male. Speriamo solo che la prossima, però, possa andare ancora meglio e riservarci sorprese ancor più degne di nota.

Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto del 24 maggio 2024

Qui sotto, a partire dalle ore 20 e non appena saranno disponibili, troverai i numeri del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto.

I NUMERI DEL LOTTO

Bari:

Cagliari:

Firenze:

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma:

Torino:

Venezia:

Nazionale:

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto:

Numero oro:

Doppio oro:

SIMBOLOTTO

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.