Estrazione Superenalotto 6 giugno 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 6 giugno 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 89.

Siamo ancora alla seconda estrazione della settimana, ma possiamo già dire che questo quartetto di concorsi, indipendentemente da come andranno i successivi, è già stato estremamente più fortunato dell’altro. Tanti soldi sono piovuti sul Bel Paese e i fedelissimi del Superenalotto davvero non potrebbero essere più felici di così.

La vincita più grossa del 4 giugno scorso è stata realizzata in Calabria, in provincia di Catanzaro. Un giocatore ha beccato 5 dei 6 numeri estratti alle 20, insieme al numero jolly, il che ha fatto aumentare vertiginosamente la sua vincita. Ha portato a casa, in totale, 551mila euro, con un 5+1 secco e netto che ha ingolosito, per ovvie ragioni, quanti, invece, hanno dovuto accontentarsi della vincita relativa al punto 5. In questo caso, i vincitori sono stati 3 e hanno portato a casa 59mila euro ciascuno. Mica male, no? Ma riuscirà, è questo quello che si stanno chiedendo tutti, la dea bendata a fare meglio di così, stasera? Lo scopriremo tra qualche ora.

Estrazione Superenalotto 6 giugno 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 89

Qui sotto, a partire dalle ore 20 e non appena saranno disponibili, troverai i numeri del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto.

I NUMERI DEL LOTTO

Bari:

Cagliari:

Firenze:

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma:

Torino:

Venezia:

Nazionale:

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto:

Numero oro:

Doppio oro:

SIMBOLOTTO

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.