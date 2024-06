Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni del 7 giugno 2024

Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 7 giugno 2024, scopri subito se hai vinto: ecco i numeri estratti.

Nessun 6, nessun 5+1 ha caratterizzato l’estrazione di giovedì 6 giugno. Non possiamo proprio lamentarci, però, perché nell’ultimo mese le sorprese non sono davvero mancate, sul fronte del Superenalotto.

Neanche un mese fa un giocatore, a Napoli, ha centrato il 6 e portato a casa una vincita stratosferica pari a 101 milioni di euro. E martedì 4 giugno, dunque in questa stessa settimana, un altro, ma stavolta in provincia di Catanzaro, ha centrato 5 numeri più il jolly, mettendo così a segno un esemplare 5+1 da oltre mezzo milione di euro. Il jackpot, adesso, è piuttosto interessante: qualora qualcuno, stasera, dovesse centrare la combinazione vincente, intascherebbe 31,8 milioni di euro. Non sbagliamo se diciamo che vale decisamente la pena di tentare, no?

Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto del 7 giugno 2024

Qui sotto, a partire dalle ore 20 e non appena saranno disponibili, troverai i numeri del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto.

I NUMERI DEL LOTTO

Bari:

Cagliari:

Firenze:

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma:

Torino:

Venezia:

Nazionale:

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto:

Numero oro:

Doppio oro:

SIMBOLOTTO

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.