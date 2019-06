Barzagli nello staffi bianconero per la prossima stagione. Secondo alcune indiscrezioni che trapelano da Torino, l’ex difensore della Juventus potrebbe essere inserito nello staff del prossimo allenatore bianconero.



Barzagli nello staff tecnico, a breve l’annuncio

L’ormai ex difensore della Juventus Andrea Barzagli avrebbe detto di no ad un invito di Antonio Conte di seguirlo sulla panchina dell’Inter, ed invece avrebbe risposto presente ad una richiesta da parte della società bianconera per far parte dello staff del nuovo allenatore.

Il tecnico che allenerà la Juventus, verosimilmente presentato in questa settimana (molti credono che domani sia il giorno X) e con lui verrà fatto conoscere anche tutto lo staff che lavorerà con lui. Tra questi potrebbe esserci Andrea Barzagli che ben conosce l’ambiente bianconero e che potrebbe tornare utile per dare la possibilità al nuovo mister di entrare immediatamente nei meccanismi juventini. Qualcuno ha pensato anche ad un arrivo di Buffon, ma questa sembra essere un’ipotesi da scartare.

