Pep Guardiola nuovo allenatore della Juventus potrebbe infiammare i tifosi bianconeri che si aspettano ora qualche colpo di scena.

Passano i giorni e non arrivano nomi che possano calmare la piazza che soffre molto all’idea di vedere a Torino ”il nemico” Maurizio Sarri. I bianconeri sono pronti dunque a insorgere con la società che non si sbilancia e non ha assolutamente voglia di far filtrare nulla.

Guardiola nuovo allenatore Juventus? Le possibilità concrete e…

Proprio per questo i bianconeri pensano ancor di più alla possibilità di vedere il tecnico vestire la maglia bianconera e rimangono aggrappati a quello che è un sogno.

Noi di JuveLive parliamo di questo affare da mesi, unici a crederci ancora insieme a Marco Venditti, Luigi Guelpa e Luca Momblano. L’affare si può fare, City permettendo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK