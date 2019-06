La Juventus continua ad essere fortemente interessata a Nicolò Zaniolo centrocampista che con la Roma si è messo in mostra nella stagione da poco terminata.

Il calciatore italiano è giocatore dotato di grande personalità, che farebbe comodo e non poco per ringiovanire la rosa bianconera. Secondo Sky Sport però la Roma avrebbe deciso di non farlo partire se non per una cifra folle come fece con Allison Becker l’estate scorsa.

Zaniolo alla Juventus? Calciomercato: servono 70 milioni

Si parla di una richiesta tra i 60 e i 70 milioni di euro, cifra che i bianconeri ovviamente non sono intenzionati a spendere. Attenzione però perché nella rosa bianconera sono diversi i calciatori che interessano ai giallorossi.

Da Juan Cuadrado a Daniele Rugani passando per Mattia De Sciglio e Mattia Perin le contropartite tecniche potrebbero abbassare e non di poco le pretese economiche del club allenato ora da Fonseca.

