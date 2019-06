Paul Pogba alla Juventus è una trattativa di calciomercato che stuzzica la fantasia dei tifosi bianconeri che non lo hanno mai dimenticato.

Secondo TuttoJuve la trattativa sarebbe già imbastita e i bianconeri avrebbero deciso la contropartita tecnica da inserire nell’affare. Si parla di 40/50 milioni di euro cash più il cartellino di Joao Cancelo acquistato per la stessa cifra l’estate scorsa dal Valencia.

Pogba alla Juventus, Calciomercato: nell’affare Cancelo

Cancelo ha deluso, non riuscendo a dare garanzie dal punto di vista difensivo. Pogba regalerebbe quel peso specifico che in mezzo al campo la Juventus cerca ormai da tanto tempo. Formerebbe un centrocampo incredibile con Emre Can e Miralem Pjanic.

