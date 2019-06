Calciomercato Juventus U23: out Parodi, in Dionisi

Sono giorni caldissimi quelli del calciomercato e lo sono anche per la Juventus U23 che sta per mettere a segno diversi colpi di livello importante. Secondo quanto riportato dai colleghi di SerieBnews pare che il Perugia sia forte sul difensore classe 1997 Giulio Parodi. Il calciatore potrebbe essere a questo punto ceduto in prestito.

In arrivo invece potrebbe essere in panchina con Alessio Dionisi pronto a prendere il posto di Mauro Zironelli. Attenzione però anche ad Alfredo Aglietti, Fabio Grosso e Fabio Pecchia.

