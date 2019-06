De Ligt alla Juventus potrebbe essere uno dei tormentoni della prossima sessione di calciomercato. Il capitano dell’Ajax sarebbe ormai prossimo a lasciare i “Lanceri” di Amsterdam.

Gli esperti di mercato lo avrebbero dato per certo al Paris Saint Germain, ma così non è, infatti è arrivata la smentita di Mino Raiola. Queste le parole del procuratore del forte difensore olandese: “Questo è il classico esempio di fake news”. Mino Raiola smentisce qualsiasi incontro con i dirigenti del Paris Saint Germain e anche che un giornalista lo avesse avvicinatoavere delle conferme: “Mi ha chiesto di fare una foto, ma non so neanche chi sia quel signore, non ho mai parlato con lui”. Questo è quello che ha dichiarato Mina Raiola al telefono con l’ANSA.

Juventus, Sarri vuole De Ligt

Continuano dunque le indiscrezioni di calciomercato sulla Juventus, soprattutto per quanto riguarda la difesa, ruolo da puntellare in estate. I bianconeri, infatti, vorrebbero un nuovo difensore per completare il reparto, ma serve un profilo internazionale. Nelle ultime ore sta salendo, in maniera importante, la candidatura di Matthijs De Ligt dell’Ajax. Maurizio Sarri ha chiesto a Paratici di portare a Torino il centrale olandese considerato tra i più forti al mondo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK