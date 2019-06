Una foto social di Gigi Buffon ha scatenato una grande polemica tra i tifosi di tutto il mondo che hanno criticato l’ex numero 1 bianconero.

Il calciatore ha postato su Twitter una foto mentre viaggia in macchina, con scritto la solita frase poetica: “L’unica regola del viaggio è non tornare come sei partito. Torna diverso”. Nessuno si sarebbe potuto immaginare che avrebbe passato dei guai e non è detto che la legge non possa intervenire con magari una multa.

Buffon che guai, 150 km/h senza cintura e…

In molti hanno notato che il portierone viaggiava a ben 155 km/h e per di più senza cintura di sicurezza. Inoltre è stato colto un pacchetto di sigarette nel vano portaoggetti dello sportello, non proprio il massimo per un calciatore anche se quest’ultimo sembra essere al momento il minore dei mali.

