Wojciech Szczęsny, portiere della Juventus, potrebbe lasciare Torino per iniziare una nuova avventura, una maxi-offerta è pervenuta ai bianconeri.

La Juventus potrebbe perdere il portiere titolare dell’ultima stagione, un club avrebbe fatto una maxi–offerta per Wojciech Szczęsny. Il polacco non era ritenuto sulla lista dei cedibili, in vista della prossima stagione, ma per una cifra importante potrebbe essere lasciato libero di cambiare maglia. Nelle prossime ore potrebbero arrivare novità importanti, e i dettagli, su questa offerta citata su Telelombardia da Luca Momblano nelle scorse ore.

Juventus, Szczęsny lascia Torino?

Il portiere della Juventus Wojciech Szczęsny potrebbe lasciare Torino in questa sessione di calciomercato, nonostante non fosse messo sul mercato dalla società. L’indiscrezione è circolata nella giornata di ieri grazie al giornalista bianconero, di Telelombardia, Luca Momblano che ha rivelato come i bianconeri abbiano ricevuto una maxi-offerta per il polacco. Non era nelle strategie della società la cessione dell’ex Roma e Arsenal ma per una cifra, ritenuta, importante potrebbe arrivare il sacrificio. A oggi, però, non sono stati rivelati i dettagli di quest’offerta, che potrebbero arrivare nelle prossime ore. La Juventus qualora decidesse di cederlo dovrà, necessariamente, cercare un sostituto e si fa il nome di Gianluigi Donnarumma, in uscita dal Milan per necessità di plusvalenze.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK