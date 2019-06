Coutinho alla Juventus è una possibilità concreta in vista della prossima stagione anche se i bianconeri si sono un po’ defilati al momento.

Il Telegraph specifica come i blaugrana abbiano praticamente preso Antoine Griezmann, considerando che ieri i colchoneros hanno annunciato Joao Felix. Per questo hanno deciso di mettere sul mercato il fantasista ex Inter.

Coutinho alla Juventus? Calciomercato: una sola possibilità

Giocatore rapido, tecnico e di grande personalità potrebbe presto tornare a giocare al Liverpool che al momento è in cima alla lista delle pretendenti. Attenzione anche al Paris Saint German che potrebbe decidere di inserirlo in uno scambio col ritorno di Neymar in Catalogna.

