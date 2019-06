Gianluigi Buffon, portiere ex Paris Saint-Germain, è molto vicino al ritorno alla Juventus, potrebbe vestire la maglia bianconera nella prossima stagione.

Juventus, il ritorno di Buffon

Gianluigi Buffon ha appena lasciato il Paris Saint–Germain, non rinnovando il contratto annuale firmato la scorsa estate con i francesi. Il portiere di Carrara ha avuto qualche problema nell’ultima stagione, soprattutto in Champions League con qualche svarione di troppo. Secondo le indiscrezioni lanciate qualche giorno fa è, ora, molto vicino al ritorno alla Juventus, dopo l’addio dato l’anno scorso che aveva fatto presupporre un’impossibilità del suo ritorno a Torino, almeno come calciatore. Il toscano dovrebbe essere annunciato la prossima settimana, arriverà a parametro zero e firmerà un contratto annuale da 2 milioni di euro di ingaggio che lo legherà ai bianconeri fino al 30 giugno 2020. Vedremo come sarà accolto dai suoi tifosi, che sui social network sono divisi sul suo possibile ritorno “a casa”.

