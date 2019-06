Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, è vicino dal lasciare la Premier League e tornare in Italia. La Juventus è pronta a trattare, anche se…



Dopo l’arrivo di Sarri, la dirigenza si potrà concentrare a pieno sul calciomercato. Sono tanti i nomi che piacciono, e che sono sul taccuino di Fabio Paratici, uno di questi è sicuramente Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United, che con la Juventus si è lanciato nel grande calcio, potrebbe lasciare l’Inghilterra per vestire, nuovamente, la maglia bianconera. Sono tanti, però, i punti interrogativi e nelle prossime settimane potremmo avere delle risposte importanti.

Pogba alla Juventus, Raiola parla con Paratici

Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, potrebbe rivelarsi il grande colpo estivo della Juventus per la prossima stagione. Il francese in questa stagione ha avuto molti alti e bassi che lo hanno fatto rendere in maniera altalenante. Nei primi mesi con José Mourinho, sulla panchina dei Red Devils, il rendimento è stato molto basso a causa del rapporto non idilliaco con il portoghese. Nella seconda parte, invece, con l’arrivo Ole Solskjaer il transalpino è tornato a rendere sui suoi livelli migliori. Fabio Paratici nelle prossime settimane farà tentativi importanti per riportarlo alla Juventus, per rinforzare in maniera importante la mediana.

Unico dubbio per quest’operazione è il possibile acquisto della Juventus di De Ligt. Il difensore olandese è considerato uno dei grandi obiettivi in vista della prossima stagione ed il sacrificio per il centrale dei Lanceri potrebbe far passare in secondo piano l’affare Pogba.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK