Visite mediche per Romero, il difensore argentino acquistato dalla Juventus potrebbe restare al Genoa in prestito per un altro anno prima di tornare in bianconero.

Il difensore argentino Cristian Romero, classe 1998 è prossimo a fare le visite mediche con la Juventus. Fabio Paratici e lo staff bianconero, lo avrebbero individuato come possibile erede di Andrea Barzagli.

Romero resterà in prestito al Genoa

Il centrale del Genoa ha disputato un campionato di tutto rispetto mettendosi in mostra agli occhi di grandi club quali Juventus, Roma e Napoli.

Come riferito da Sky, martedì mattina è fissato alla Continassa l’arrivo di Cristian Romero. La Juventus, tuttavia, potrebbe in seguito rimandare Romero in rossoblù in prestito. Intanto l’ex Belgrano non partirà momentaneamente in ritiro con il Grifone per l’Austria.

