La Juventus cerca giocatori davanti e Lorenzo Insigne potrebbe essere un colpo a sorpresa visto che il Napoli pare aver ormai deciso di cederlo nonostante l’attaccamento alla maglia.

Maurizio Sarri lo conosce bene e lui l’ha fatto volare, dimostrandogli di avere la possibilità di un bel salto di qualità. Non è da escludere che possa quindi trovarsi a riabbracciare il mister in bianconero per una Juventus formato Napoli.

Insigne alla Juventus? Calciomercato: colpo di scena davanti

Insigne è un giocatore eclettico al quale è mancato sempre il salto di qualità. Sarà importante vedere cosa accadrà, ma di certo ci sono delle possibilità interessanti anche in vista del futuro.

